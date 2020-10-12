Созданы передвижные пункты обеспечения участвующих в боевых действиях войск (ВИДЕО)
БАКУ / Trend/ - Вопросы обеспечения и оснащения участвующего в боевых действиях личного состава находятся в центре внимания, и принимаются все меры для их немедленного решения, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Обеспечение войск военной техникой, боеприпасами, горюче-смазочными материалами, продуктами питания и имуществом осуществляется соответствующими управлениями и службами непрерывно и круглосуточно. Для этого возле зоны боевых действий созданы передвижные пункты обеспечения и бытового обслуживания. Представляем видео о деятельности этих пунктов", - говорится в сообщении министерства.
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