Президент Ильхам Алиев: Бомбардировка Гянджи - очередное проявление уродливого лица армянского фашизма

БАКУ/Trend/ - Гянджа подверглась бомбардировке. Город был обстрелян ракетами «Точка-У», в результате чего погибли и получили ранения гражданские лица. Это – очередное проявление уродливого лица армянского фашизма. Мировому армянству, покровителям и попечителям Армении, исламофобским кругам не удастся скрыть это преступление, так как все уже налицо.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global.

“Вчера были заявления для печати, организованные на месте происшествия. А сегодня отправившиеся туда представители зарубежных посольств все видят своими глазами. Они еще раз видят, кто является зачинщиком конфликта, кто проводит агрессорскую политику, кто совершает преступления против гражданского населения. Армения - террористическое государство, фашистское государство, что еще раз показало это преступление против человечности”,- сказал глава государства.