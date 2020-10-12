Число погибших в результате ракетного обстрела Гянджи достигло 10 человек (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, 11 октября примерно в 02:00 армянскими вооруженными силами тяжелому обстрелу был подвергнут находящийся вне зоны ведения боевых действий второй по величине город Азербайджана Гянджа, и в результате ракетного обстрела многоквартирного жилого здания в центре города погибли девять мирных жителей, в том числе четыре женщины, пострадали 35 человек, также нанесен ущерб более 10 многоквартирным домам и более 100 различным объектам.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, несмотря на усилия врачей 12 октября 2020 года в больнице скончалась одна из раненых, Алиева Гюнай Захид гызы 1992 года рождения.

В настоящее время лечение других получивших ранения лиц продолжается в стационаре.