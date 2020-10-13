Состоялся телефонный разговор между спикером парламента Азербайджана и председателем Совета Федерации России

БАКУ /Trend/ - Между председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибой Гафаровой и председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко состоялся телефонный разговор, сообщает во вторник Trend со ссылкой на парламент.

В ходе беседы Гафарова проинформировала Матвиенко о преднамеренном обстреле Арменией гражданского населения и инфраструктуры Азербайджана, о том, что 11 октября, второй по величине азербайджанский город - Гянджа подвергся ракетному обстрелу со стороны армянских вооруженных сил, в результате которого погибли 10 мирных граждан, ранены более 30 человек, в том числе малолетние дети.

Спикер парламента Азербайджана подчеркнула, что эти атаки Армении на гражданское население и гражданские объекты - военное преступление и являются грубым нарушением международного права, в том числе, требований Женевской конвенции 1949 года.

Было отмечено, что армянская сторона продолжает обстреливать население и гражданские объекты и после достижения договоренности о гуманитарном перемирии 10 октября, по итогам московской встречи глав МИД Азербайджана и Армении при посредничестве России.

Гафарова добавила, что наряду с Гянджей артиллерийскому и ракетному обстрелам подвергся и город Мингячевир, где находится промышленная инфраструктура и самая большая на Южном Кавказе ГЭС.

Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что за сложившуюся напряженную ситуацию в регионе полная ответственность лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность этой ситуацией, подчеркнув важность обеспечения режима прекращения огня.

(Текст: Кямаля Сеидова.)