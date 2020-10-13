Для меня было очень важно увидеть, что произошло в Гяндже - посол Швейцарии

Политика 13 октября 2020 13:12 (UTC+04:00)
Для меня было очень важно увидеть, что произошло в Гяндже - посол Швейцарии

БАКУ /Trend/ - Для меня было очень важно увидеть, что произошло в Гяндже, и я выражаю глубокие соболезнования семьям погибших.

Об этом журналистам сказала посол Швейцарии в Азербайджане Муриэл Пеневейре, сообщает во вторник Trend.

Она отметила, что 28 сентября Швейцария уже выразила свою позицию по конфликту. Швейцария призывает прекратить применение силы и выполнять обязательства международного права, в частности международного гуманитарного права: "Это означает то, что мы должны беречь гражданское население".

Напомним, что 12 октября руководители дипкорпуса, послы, военные атташе и руководители представительств международных организаций в Азербайджане посетили Гянджу и Мингячевир. Целью визита было ознакомление иностранных дипломатов с последствиями армянского вандализма, ракетных обстрелов армянскими ВС гражданских лиц и энергетической инфраструктуры Азербайджана.

Дипломатов сопровождали помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Президента Хикмет Гаджиев, помощник Первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков и др.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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