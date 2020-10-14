Турция предложила провести переговоры с Россией, Азербайджаном и Арменией по Карабаху

БАКУ /Trend/ - Турция предлагает провести четырехсторонние переговоры с участием России, Азербайджана и Армении по вопросу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Как передает Trend со ссылкой на турецкое телевидение, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Так как Минская группа не смогла найти решение на протяжении более 30 лет, пришло время найти новый механизм. Давайте встретимся вчетвером, чтобы обсудить решение этих проблем", - заявил в эфире телевидения представитель Эрдогана.