Нейтрализован еще один оперативно-тактический баллистический ракетный комплекс ВС Армении - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 14 октября около 08:36 было зафиксировано размещение армянскими вооруженными силами очередного оперативно-тактического ракетного комплекса с баллистическими ракетами в приграничных районах Армении вблизи оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Оперативно-тактические ракеты были нацелены на Гянджу, Мингячевир и другие города Азербайджана с целью нанесения потерь среди мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры.

В целях обеспечения безопасности гражданского населения как легитимная военная цель ракетный комплекс, находящийся на стартовой позиции, был выведен из строя точным упреждающим ударом.

Ранее, в 01:00 ночи точным ударом были уничтожены оперативно-тактические ракетные комплексы, выведенные на стартовые позиции на том же направлении.

В пунктах, где ракеты были приведены в состояние готовности к нанесению огневых ударов, не было гражданской инфраструктуры или объектов.

(Текст: Кямаля Сеидова)