Генпрокуратура Азербайджана назвала имена 8 раненых в Тертере

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении продолжают террористические действия против мирного гражданского населения Азербайджана, грубо нарушая требования объявленного с 12:00 часов 10 октября 2020 года режима гуманитарного прекращения огня, в том числе, основные нормы и принципы Женевских конвенций 1949 года, сообщает в среду Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

С сегодняшнего утра вооруженные подразделения ВС Армении с различных направлений подвергли интенсивному ракетному и артиллерийскому обстрелу Тертерский район.

В результате попадания снаряда во двор сельской школы в Тертерском районе сегодня около 10 часов утра, травмы различной степени тяжести получили представитель главы Исполнительной власти Тертерского района по административно-территориальному округу села Дюярли - Зейналов Рамиз Сурхай оглу (1971), представитель главы Исполнительной власти Тертерского района по административно-территориальному округу села Аскерли - Ахмедов Кямран Велияддин оглу (1966), жители села - Алиев Метлеб Джамшид оглу (1976), Ахмедов Хайям Магомед оглу (1987), Ибрагимов Ильгар Ибрагим оглу (1965), Агазаде Фирдовси Алим оглу (1996) и Сулейманов Ага Сулейман оглу (1960), все они были госпитализированы.

Кроме того, в результате обстрела со стороны армян был ранен командированный в прифронтовую зону для освещения событий сотрудник ЗАО «Азербайджанское телевидение и радио» (AzTV) Гамбаров Намиг Малик оглу (1983). Он также был госпитализирован, автомобилю нанесен серьезный ущерб.

В настоящее время сотрудниками органов прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях оперативно-следственные действия.

(Текст: Кямаля Сеидова.)