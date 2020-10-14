Глава Миноборонпрома Азербайджана встретился с послом Японии

БАКУ / Trend/ - Сегодня министр оборонной промышленности Мадат Гулиев принял нового посла Японии Ваду Джюничи, сообщает в среду Trend со ссылкой на Миноборонпром.

На встрече был проведен обмен мнениями по отношениям сотрудничества, существующим между Азербайджаном и Японией.

Гулиев проинформировал посла о последних провокациях Армении, подчеркнул, что Армения умышленно берет под прицел гражданских лиц и инфраструктуру Азербайджана даже после установления гуманитарного режима прекращения огня, обстреливает из артиллерии и ракет Гянджу, Мингячевир, где находится самая большая электростанция Южного Кавказа.

Министр отметил, что среди гражданского населения есть убитые и раненые. Он добавил, что азербайджанская армия решительно пресекает атаки Армении.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках международных организаций между двумя странами, а также по другим вопросам.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева )