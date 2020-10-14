УМК, РПЦ и Еврейская религиозная община Гянджи распространили обращение

БАКУ /Trend/ - Полномочный представитель по Западному региону Управления мусульман Кавказа (УМК) гаджи Таир Аббасов, иерей Варфоломей (Денис) Сотников церкви Александра Невского Бакинской и Азербайджанской Епархии Русской православной церкви и зампред Еврейской религиозной общины Гянджи Анар Мамедов распространили обращение, решительно осуждающее ракетный обстрел второго города Азербайджана - Гянджи, находящегося вдали от фронтовой зоны, вооруженными силами Армении, грубо нарушившими гуманитарный режим прекращения огня.