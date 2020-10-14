Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации 3 села Физулинского района, 5 сел Ходжавендского района

БАКУ /Trend/ - Отважная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Гарадаглы, Хатунбулаг, Гараколлу Физулинского района, села Булутан, Меликджанлы, Кемертюк, Теке, Тагасер Ходжавендского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан!

Как сообщает Trend, об этом написал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на своей официальной странице в Twitter.