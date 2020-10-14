Состоялась очередная встреча между Администрацией Президента и депутатами Милли Меджлиса (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Для проведения обсуждений в направлении еще большего совершенствования связей между законодательной и исполнительной властью продолжаются встречи между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и депутатами Милли Меджлиса. Очередная такая встреча состоялась 14 октября в формате видеоконференции.

Об этом Trend сообщили в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Во встрече приняли участие председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, заведующий отделом связи с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Адалят Велиев и до 70 депутатов парламента страны.

Открывшая мероприятие вступительным словом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала, что в настоящее время Азербайджан переживает исторические дни. Наш народ и государство в прямом смысле этого слова ведут Отечественную войну. Наша страна наряду с успешными военными операциями в этой войне достигает важных успехов и на дипломатическом, политическом и информационном фронте. Спикер подчеркнула, что благодаря богатому политическому опыту Президента Ильхама Алиева, его дипломатической сноровке, находящейся на высоком уровне, и решительности враг терпит поражение от Азербайджана по всем фронтам. По словам Сахибы Гафаровой, пресечение военных провокаций Армении на линии фронта, яркие контрнаступательные операции нашей славной Армии вызывают гордость у каждого из нас. Под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева пишется новая славная история нашего народа и государства. Подчеркнув, что в ходе победоносного движения нашей Армии у нас есть и шехиды, спикер пожелала им упокоения душ, а раненым – исцеления.

Сообщив, что в связи с военными провокациями Армении, начиная с 27 сентября, а также артиллерийскими и ракетными обстрелами Гянджи и других наших городов и районов в национальные парламенты и международные парламентские организации были направлены обращения, сказала, что от имени руководства парламента и групп дружбы парламентам 88 стран было направлено 130 писем. Письма были направлены и в 11 международных организаций. В обращениях была представлена подробная информация о произошедшем, а также имеется призыв к демонстрации адекватного отношения к этим событиям. По ее словам, парламенты некоторых стран уже выразили поддержку нашей стране. Также Сахиба Гафарова отметила, что за этот период провела телефонные переговоры со спикерами ряда стран и руководителями международных организаций, а также встречи с послами около 10 стран, довела до их внимания подробную информацию об армянской агрессии и провокациях.

Председатель подчеркнула, что выступления большинства депутатов на различных иностранных телеканалах с целью разоблачения армянского вандализма, особая их активность в социальных сетях достойны одобрения. Также было сообщено, что председатель Милли Меджлиса, заместители председателя, депутаты, коллективы Аппарата парламента и управления делами пожертвовали в Фонд помощи Вооруженным силам 360 тысяч манатов.

Затем в ходе своего выступления спикер представила информацию о проводимых политических реформах и их успешных результатах. Она отметила, что одним из важных вопросов, обуславливающих динамическое развитие Азербайджана, являются реформы, которые проводятся последовательно. Эти реформы служат еще большему усилению нашей страны. «Конечно же, в основе любого развития и прогресса стоят успешные реформы, и мы видим это в позитивном примере Азербайджана», сказала Сахиба Гафарова и отметила, что значимую часть проводимых в нашей стране реформ составляют политические. Эти реформы обеспечивают более успешную реализацию процесса демократизации, в то же время, обуславливают появление новых показателей качества в системе политических отношений. Она сказала, что сегодня между компонентами политической системы в Азербайджане установились позитивные отношения.

Затем выступил завотделом Администрации Президента Адалят Велиев. Рассказав о проводимых главой нашего государства политико-правовых реформах и их результатах, он сказал, что в стране сформировались новая политическая конфигурация, среда передовой политической культуры и диалога, что за короткий срок он провел встречи с 51 партией из 52 фактически действующих, что впервые с 2011 года 6 политических партий прошли государственную регистрацию, были проведены съезды 11 политических партий, а их итоги, пройдя государственную регистрацию, получили легитимность.

Затронув такие вопросы, как укрепление национального единства на основе фундаментальных принципов государственности, заведующий отделом особо подчеркнул, что впервые за 32-летнюю деятельность 51 партия проявила солидарность в борьбе за территориальную целостность нашей страны и продемонстрировала единую позицию в однозначной поддержке Верховного главнокомандующего и проводимых им шагов, отметил их совместные обращения, отражающие правый голос Азербайджана, направленные международным организациям.

Отметив заметные прогрессивные новшества в формировании Милли Меджлиса VI созыва и в деятельности за минувший период, Адалят Велиев подчеркнул, что в законодательном органе создан здоровый демократический климат, проявляется своевременная реакция на вопросы государственного значения, авторитет парламента повышается как в стране, так и за рубежом.

Говоря о работе, проделанной по дальнейшему усовершенствованию взаимной координации деятельности законодательного органа с исполнительной властью, заведующий отделом отметил, что до настоящего времени были проведены как групповые, так и индивидуальные встречи с руководством и депутатами Милли Меджлиса, в том числе с представителями политических партий, представленных в парламенте, на которых обсуждались перспективы сотрудничества.

Проинформировав депутатов о соответствующих поручениях, данных органам исполнительной власти по организации на высоком уровне работы с избирателями, Адалят Велиев отметил, что согласно указаниям главы государства в 154 государственных органах (структурах) определены координаторы на уровне заместителей руководителей для особого внимания к этим вопросам и обеспечения своевременных и всесторонних ответов на обращения депутатов на встречах с руководителями органов центральной исполнительной власти, а также приемах глав местных органов исполнительной власти.

В то же время, для дальнейшего повышения гражданского удовлетворения до внимания депутатов были доведены существующие ожидания.

Отметив, что обращения Президента Ильхама Алиева к азербайджанскому народу 4 и 9 октября еще раз доказали, что судьба страны находится в надежных руках, вселили в каждого азербайджанца чувства чести и гордости, заведующий отделом сказал, что каждый из нас поддерживает нашу армию и Президента в эти дни, когда наши вооруженные силы под руководством Верховного главнокомандующего ведут решительные бои за территориальную целостность нашей страны.

Он также отметил, что Первый вице-президент Мехрибан Алиева внесла бесценный вклад в дальнейшее укрепление нашей национальной солидарности как в борьбе с пандемией, так и в поддержке нашей армии, мероприятиями по доведению до международной общественности правды об Азербайджане, а также призывами и заявлениями.

Затем выступили председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили, председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, председатель комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов, заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Малахат Ибрагимгызы, заместитель председателя комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сахиб Алиев, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Жаля Алиева, заместитель председателя комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Хикмет Мамедов, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Али Масимли, заместитель председателя комитета по науке и образованию Муса Гасымлы, заместитель председателя комитета по молодежи и спорту Шахин Исмайлов, заместитель председателя комитета по здравоохранению Рашад Махмудов, депутаты Вахид Ахмедов, Азай Гулиев, Руфат Гулиев, Агия Нахчыванлы, Эльман Насиров, Агиль Аббас, Азер Бадамов и Насиб Махамалиев. В выступлениях отмечались положительные результаты проводимых Президентом многовекторных реформ, участие и вклад Милли Меджлиса в процесс этих реформ, а также перспективы более тесного сотрудничества парламента с органами исполнительной власти, прозвучали соответствующие предложения. Депутаты также довели до внимания, что поддерживают каждый шаг Верховного главнокомандующего, что в эти славные дни, когда наша территориальная целостность восстанавливается под его руководством, они прилагают все усилия для того, чтобы поддержать Президента, и уверенно продолжат эту работу.

В завершение мероприятия Адалят Велиев сказал, что все предложения, озвученные в ходе выступлений, будут внимательно изучены и подробно обсуждены с руководством Милли Меджлиса. Подчеркнув важность высокого настроя, царящего как во всем нашем обществе, так и в Милли Меджлисе, безграничного доверия к Верховному главнокомандующему и солидарности на пути к достижению Великой Победы , он выразил уверенность в том, что все наши оккупированные земли в скором времени будут освобождены под руководством Президента Ильхама Алиева, на этих территориях будут восстановлены все наши культурно-духовные ценности, будет построена новая жизнь.