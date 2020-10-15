БАКУ /Trend/ - Группа греческих академиков, сотрудничающих с Международным центром Низами Гянджеви, направила письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

"В настоящее время мы с большой тревогой следим за ситуацией в Нагорном Карабахе.

Выражаем Вам соболезнования в связи с гибелью людей, желаем скорейшего выздоровления раненых. Как академики, мы считаем, что в 75-ю годовщину образования ООН каждый должен уважать резолюции Совета Безопасности этой организации.

На протяжении многих лет мы работали с нашим партнером - Международным центром Низами Гянджеви для поощрения диалога, толерантности и взаимопонимания. Надеемся, что и дальше будем продолжать эту работу во имя нашего общего мира. Верим, что мы должны объединить единомышленников и защищать их, потому что мы нуждаемся в их мудрости и опыте.

В последние восемь лет мы работаем совместно с Международным центром Низами Гянджеви для пропаганды наиболее актуальных вопросов, с которыми сталкивается мир, в рамках Кластера перехода к устойчивости", - говорится в письме.

Письмо направили - профессор Афинского университета экономики и бизнеса, президент Европейской ассоциации экономистов в области экологии и природных ресурсов Фиби Кундури, менеджер Сети устойчивого развития Организации Объединенных Наций в Греции Лидия Пападаки, руководитель по коммуникациям Группы Кластера по переходу к устойчивости Мария Лентуди, доцент Ионического университета Акилес Василопулос, профессор Афинского университета экономики и бизнеса, исследователь Ангелос Платаниотис, исследователь Ангелос Аламанос, исследователь Центра экологических и экономических исследований Лидия Стергиополу, профессор Арис Муссолидес, генеральный менеджер Афинского университета экономики и бизнеса София Мантафуни, исследователь Панайиотис Софронидис, адвокат Верховного суда, научный сотрудник юридического факультета Афинского университета Куцибу Элени, профессор Университета Патр Пол Лентудис.