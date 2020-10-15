Премьер-министр Азербайджана направил письмо вице-президенту Турции

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Али Асадов сегодня адресовал письмо вице-президенту Турции Фуату Октаю, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Кабмина Азербайджана.

В письме предоставлена последняя информация о военной провокации, продолжаемой Арменией против Азербайджана.

Особо подчеркнуто, что с первых часов провокации братская Турция решительно осудила ее на всех уровнях, заявив, что всегда рядом с Азербайджаном. Решительное и однозначное отношение президента и вице-президента Турции, руководителей соответствующих государственных структур, членов парламента этой страны, и всего братского турецкого народа к акту агрессии Армении расценен как показатель того, что Азербайджан не одинок в правом деле.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)