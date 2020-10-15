Провокационная деятельность проармянских кругов России не сможет нанести ущерб двусторонним отношениям

БАКУ/Trend/ - Отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией базируются на принципах добрососедства, суверенного равенства, подлинном уважении интересов друг друга и носят характер стратегического партнерства. Именно на таком прочном фундаменте развиваются и доверительные контакты между главами государств – Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает Trend, Азербайджан придает исключительно важное значение взаимоотношениям с Россией. Между нашими странами существует активный политический диалог, который определяет многовекторность двусторонних отношений и способствует развитию взаимосвязей практически во всех сферах.

Азербайджано-российские отношения в гуманитарной сфере носят образцовый характер. В Азербайджане на сегодняшний день одна из лучших ситуаций с русским языком и русской диаспорой на постсоветском пространстве. Развитие взаимодействия между странами объективно способствует укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

Азербайджан высоко ценит усилия России в мирном урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. К сожалению, непрекращающиеся провокации армянской стороны, направленные на срыв договоренности о гуманитарном перемирии, сводят на нет все усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ и, в частности, России.

Вызывает беспокойство подрывная деятельность проармянских кругов в России, всеми силами пытающихся исказить суть армяно-азербайджанского конфликта и дискредитировать положительный образ Азербайджана. Находящиеся под влиянием армянской диаспоры некоторые российские средства массовой информации, политологи и эксперты всеми силами пытаются переложить вину за сложившуюся ситуацию на азербайджанскую сторону. Ярким тому свидетельством являются провокационные эфиры журналиста Владимира Соловьева. Агрессивное навязывание общественному мнению безосновательных и лживых умозаключений армянской стороны об участии Турции и сирийских боевиков в военных действиях, искажение сути и своеобразная интерпретация позиции официальной Москвы по поводу урегулирования, нагнетание темы военного вмешательства России в военный конфликт - это проявление ангажированности, необъективности и подстрекательства.

Нет сомнения в том, что подобные проявления враждебности к Азербайджану, подпитываемые армянской диаспорой, не найдут отклика у российской общественности и не в состоянии повлиять на исторически сложившиеся добрососедские отношения между нашими народами. Следующие слова из заявления Русской общины Азербайджана в связи с очередной провокацией Армении являются наглядным тому подтверждением и достойным ответом таким как Соловьев: «Этнически русские граждане страны полностью поддерживают позицию и действия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в отношении ситуации на линии фронта и в целом к процессу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Мы благодарны нашей армии, нашим храбрым военнослужащим за стойкость и мужество! Вне зависимости от ситуации русское население Азербайджана, как и в начале 90-х, всегда готово встать плечом к плечу с азербайджанским народом, с нашими братьями и защищать нашу Родину до конца, отстаивая право на нерушимость границ Азербайджана!»