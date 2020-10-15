На данном этапе ввод миротворцев в Нагорный Карабах невозможен - глава парламентского комитета

БАКУ /Trend/ - Армения всегда пыталась уклониться от переговорного процесса и согласованных базовых принципов. Теперь она подняла вопрос о размещении миротворцев в регионе или создании механизма контроля за прекращением огня, что, разумеется, не имеет под собой никаких оснований.

Об этом в четверг сказал Trend глава комитета по науке и образованию Милли Меджлиса (парламент) Бахтияр Алиев.

По словам депутата, оккупированные территории являются азербайджанскими территориями, и никакие иностранные воинские части не могут быть размещены на этих территориях без разрешения Азербайджана.

"Согласно переговорным условиям, вопрос о миротворцах может быть рассмотрен на финальной стадии. На данном этапе такой вопрос невозможен.

В целом, вооружение Армении, наличие сотен танков, артиллерии и ракет, принадлежащих вооруженным силам Армении, на оккупированных территориях Азербайджана - это вопрос, который следует адресовать сопредседателям Минской группы. Ведь если вы говорили, что мы готовим стороны к миру и примирению, сосуществованию и мирному урегулированию конфликта, то вносит ли вклад в мирные переговоры накопление такого количества вооружения на оккупированных территориях ?!

Поэтому следует провести расследование, в ходе которого выяснится, кто передал это вооружение Армении, и в отношении этого должны быть приняты серьезные меры. Следует ввести эмбарго на поставку оружия в Армению.

Если это произойдет, то, как и отметил Президент Ильхам Алиев, будут мирные переговоры. Однако руководство Армении по-прежнему говорит о независимости Нагорного Карабаха, но им следует знать, что Азербайджан никогда не предоставит этой независимости. Поднимая этот вопрос, они избегают мирных переговоров. Тем не менее Азербайджанское государство и армия выполняют резолюции ООН", - добавил Бахтияр Алиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)