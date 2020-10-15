Число скончавшихся в результате умышленного обстрела Арменией кладбища в Тертере достигло 4 человек (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В результате умышленного обстрела из тяжелой артиллерии ВС Армении кладбища в Тертере число скончавшихся во время похоронной процессии достигло четырех человек.

Как сообщает в четверг Trend, несмотря на усилия врачей скончался один из раненых - Амиров Искендер Эльмар оглу 1967 года рождения.

Напомним, что в результате умышленного обстрела из тяжелой артиллерии ВС Армении кладбища в Тертерском районе во время проведения похоронной процессии, находящиеся там жители города Оруджев Парвиз Новруз оглу (1989), Рустамов Васиф Бахадур оглу (1962), Заманов Шакир Хасай оглу (1988) скончались на месте; Мамедов Физули Али оглу, Амиров Искендер Эльмар оглу, Аллахвердиев Эльсевяр Вели оглу, Амиров Нофель Эльмар оглу и Газанфарли Рафаэль Газанфар оглу (1986) были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)