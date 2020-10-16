Президент Ильхам Алиев: Наш подход заключается в том, чтобы нагорно-карабахский конфликт был решен военно-политическим путем

БАКУ/Trend/ - Наше мнение тоже заключается в том, что это должно решиться мирным путем. Но решиться. Однако что мы увидели? За эти 30 лет не достигнуто никакого результата. В течение 30 лет, пользуясь этим режимом прекращения огня, Армения построила на оккупированных землях мощные инженерно-укрепительные сооружения. Сегодня благодаря профессионализму и отваге Азербайджанской армии мы прорываем эти укрепления. В течение 30 лет Армения стремилась не к миру, а к постоянному сохранению этих земель под оккупацией. Потому что если ты стремишься к миру, то почему сооружаешь эти укрепления в Физули, в Джебраиле или на агдамском направлении? Строишь сооружения, чтобы навсегда сохранить эти земли под контролем. То есть, режим прекращения огня привел процесс к этой ситуации. Затем руководство Армении совсем обнаглело.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу NTV.

«Посмотрите, что говорили Пашинян, его министр обороны? Министр обороны говорил, что мы будем вести новую войну с Азербайджаном, новую войну за новые земли. Это было открытой угрозой для нас. Пашинян говорил, что: «Карабах – это Армения, и точка». То есть, нам не будет возвращено ни сантиметра земли. Каким мирным путем в таком случае можно решить этот конфликт? Я же говорил, что мы теперь находимся в процессе решения этого вопроса военным путем. Мы хотим, чтобы этот процесс закончился как можно скорее, а потом начался дипломатический процесс. То есть, наш подход заключается в том, чтобы этот вопрос был решен военно-политическим путем. Решить только военным путем невозможно. Я это принимаю. Потому что после фазы активных столкновений стороны должны подумать о мирном договоре и сделать это. То есть, будут и политические пути. Поэтому самым приемлемым является военно-политический путь. Мы хотим остановить военный путь. Но Армения все еще думает, что она сможет вернуть потерянные, то есть освобожденные нами земли. Поэтому и атакует нас регулярно на поле боя»,- сказал глава государства.