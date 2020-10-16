Размещение террористов АСАЛА в Карабахе представляет угрозу для региональной безопасности - эксперт

БАКУ /Trend/ - Правительство Армении использовало террористов и наемников в своей агрессии против Азербайджана и в начале 1990-х годов.

Об этом в пятницу сказал Trend военно-политический обозреватель Рамиль Мамедли. Он отметил, что во время оккупации азербайджанских земель Армения также пользовалась "услугами" завербованных террористов и наемников.

"Об этом были достоверные сведения еще в 90-х годах. После этого, к середине 2000-х годов деятельность армянских властей по переброске в страну наемников получила более широкий охват. Даже до Товузских событий в 2020 году к вооруженным группировкам Армении в Карабахе примыкали террористы из Ливана, США и европейских стран", - сказал Мамедли.

Он напомнил, что согласно резолюциям и документам международных организаций, а также национальному законодательству разных стран, в том числе Армении, участие наемников в боевых действиях является противоправным.

"Это одна сторона вопроса. С другой стороны, участие в боевых действиях лиц, совершивших многочисленные теракты, является военным преступлением. Размещение террористов АСАЛА в Карабахе представляет угрозу для региональной безопасности. Члены этой террористической организации были в составе армянских войск и во время оккупации территорий Азербайджана в начале 90-х годов", - отметил Рамиль Мамедли.

Эксперт считает, что размещение членов террористической организации ASALA в Нагорном Карабахе, участие террористов в боевых действиях в составе армянских частей, может привести к повтору событий в Чечне.

"После поражения эти террористы станут серьезной головной проблемой для армянских властей. С другой стороны, вернувшись в свои страны эти наемники будут представлять угрозу для безопасности и в тех странах. В целом вербовка наемников для участия в боевых действиях в составе регулярной армии, является неуважением к законодательству стран, из которых эти наемники прибыли. Армения однозначно не уважает и собственное законодательство. Хотя эту страну "можно понять". В войсках страны-оккупанта чувствует острая нехватка живой силы, никто не хочет воевать против Азербайджана. Моральный дух настолько упал, что сами офицеры приказывают подчиненным оставлять посты и бежать. В связи с этими фактами если достаточно доказательств, приведенных нейтральными российскими СМИ", - подчеркнул Рамиль Мамедли.

Эксперт добавил, что такие страны, как Грузия, Россия, Турция, Иран и другие, должны выразить однозначный протест в связи с этим вопросом.

"Вербовка наемников, участие террористов в боевых действиях в составе армянских войск противоречит всем международным конвенциям. Это должно быть предотвращено как можно быстрее. В противному случае, над региональной безопасностью нависнет серьезная угроза, что подорвет стабильность в регионе", - подытожил Рамиль Мамедли.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)