Когда же армяне поймут, что плевать хотели жители Лос-Анджелеса на Армению? - американский ведущий (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Известный американский ведущий Том Лайкис прокомментировал на своей странице в Twitter перекрытие армянами автомагистрали в американском городе, сообщает в пятницу Trend.

"Когда же армяне поймут, что плевать хотели жители Лос-Анджелеса на Армению? Если вы так обеспокоены, возвращайтесь назад. Не ждите от нас протеста ради вас! Мы этого не сделаем!" - пишет Лайкис.

Отметим, что проживающие в Лос-Анджелесе армяне в знак протеста против освобождения от армянской оккупации территорий Азербайджана незаконно перекрыли трассу в городе Бербанк. Эти действия армян вызвали серьезное недовольство местных жителей.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)