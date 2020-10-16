Мы молимся за наш Азербайджан, за нашу армию, за то, чтобы оккупированные территории были освобождены - глава Албано-Удинской христианской общины

БАКУ /Trend/ - Мы молимся за наш Азербайджан, за нашу армию, за то, чтобы оккупированные территории были освобождены! Мы полностью поддерживаем азербайджанскую армию.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал глава Албано-Удинской христианской общины Роберт Мобили.

Он отметил, что на оккупированных армянами территориях есть албанские храмы и настало время вернуть эти земли.

"Армяне разрушают исторические памятники на оккупированных территориях. Это их политика. Армения - моноэтническое государство, кроме армян там никто не живет. Сегодня они создают аналогичную среду и в Карабахе, и там сейчас кроме армян никого нет.

Сегодня армяне призывают, чтобы представители различных народностей в Азербайджане не шли на фронт. Однако они не смогут этого добиться. Сегодня на фронте сражаются представители всех народностей Азербайджана, мы любим свою страну, да здравствует Азербайджан!", - сказал Роберт Мобили.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)