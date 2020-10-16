МИД Азербайджана призывает международные организации отреагировать на умышленный обстрел детей и учебных заведений со стороны Армении (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана призывает международные организации отреагировать на умышленный обстрел детей и учебных заведений со стороны ВС Армении.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

«Около 30 лет сотни тысяч детей в Азербайджанской Республике страдают от продолжающейся агрессии Армении и ее последствий. За это время Армения, игнорируя взятые на себя моральные обязательства и ответственность, предусмотренную законом, лишила азербайджанских детей основных прав, закрепленных в международных документах, а также, как записано в Конвенции о правах ребенка, идеалов, объявленных в Уставе ООН, в частности, права на воспитание в духе мира, достоинства, равенства и солидарности. Армения всегда нарушала IV Женевскую конвенцию о защите гражданских лиц и I Дополнительный протокол о защите детей, в частности, такие права, как право на жизнь, запрещение физических и коллективных наказаний, а также правила проведения войны, определенные в этих документах, в том числе правило необходимости отличать гражданских лиц и бойцов, запрещение нападения на гражданских лиц. Кроме того, Армения открыто игнорирует свои обязательства, вытекающие из особого принципа защиты, отраженного в I Дополнительном протоколе, что «дети должны быть особым объектом уважения и должны быть защищены от любых непристойных нападений», - говорится в сообщении.

Отмечено, что Армения использует акт геноцида для того, чтобы напугать и вынудить бежать население: «Только в 1992 году во время Ходжалинской резни 613 гражданских лиц, в том числе, 63 ребенка, были зверски убиты вооруженными силами Армении, многие из них стали инвалидами. Вопреки 49 статье IV Женевской конвенции 1 миллион азербайджанцев, одну треть которого составляют дети, был насильно изгнан из своих домов. В течение почти 15 лет большая часть детей вынужденных переселенцев росла в вагонах и палаточных городках, которые затем, благодаря большим усилиям правительства Азербайджана и выделенных бюджетных средств, были ликвидированы. Дети вынужденных переселенцев в Азербайджане, несмотря на положения соответствующих документов, включая также принятые в 1993 году резолюции Совета Безопасности ООН №№ 822, 853, 874 и 884, не могут пользоваться своими правами на добровольное, безопасное и достойное возвращение на свои земли. Вопреки 50-й статье четвертой Женевской конвенции, предусматривающей обеспечение государством-оккупантом деятельности всех структур, связанных с заботой о детях и их образовании, продолжающаяся вооруженная агрессия Армении против Азербайджана нанесла серьезный ущерб инфраструктуре, созданной для детей в стране. Армения, представляющая себя как одну из «сторонников» Декларации о безопасных школах, несет ответственность за полное уничтожение 1107 образовательных объектов и 855 детских садов на оккупированных азербайджанских территориях. В результате политики этнической чистки все азербайджанские школьники и студенты были изгнаны из родных мест. Десятки тысяч азербайджанских детей используют свои права на образование, сталкиваясь с серьезными проблемами, возникающими из-за продолжительной жизни в статусе переселенца. Большое количество детей, живущих близ линии фронта, постоянно идут в школу под угрозой обстрела вооруженными силами Армении гражданского населения. Вопреки 34-й статье четвертой Женевской конвенции, открыто запрещающей брать в заложники, и 1 и 4 пунктам 380-й статьи Конвенции о правах ребенка, 224 ребенка были взяты в заложники со стороны Армении и затем отпущены на свободу, 29 детей все еще считаются оставшимися в заложниках у армян, 71 ребенок пропал без вести».

Как говорится в сообщении, в период режима прекращения огня Армения не пренебрегала такими грязными действиями, как взятие детей на прицел в качестве мишени: «За это время вооруженными силами Армении было убито более 35 азербайджанских детей. С 27 сентября вооруженные силы Армении начали новую агрессию против Азербайджана. В результате были убиты 47 азербайджанских гражданских лиц, включая 3 детей, более 15 детей ранены, разрушены гражданские объекты, в том числе, 38 школ. 27 сентября в селе Гашалты Нафталанского района Азербайджана в результате обстрела со стороны вооруженных сил Армении были убиты пять членов одной семьи, в том числе, двое школьников - 13-летний Шахрияр Гурбанов и 14-летняя Фидан Гурбанова.

Обстрелы со стороны Армении нанесли серьезный ущерб учебному процессу в сотнях школ, расположенных в прифронтовой зоне и вблизи границы с Арменией, и вновь было нарушено право азербайджанских детей на образование.

В ночь на 11 октября в результате ракетного обстрела жилых зданий в Гяндже, расположенной далеко от линии фронта, погибли 10 гражданских лиц, 34 человека получили ранения, в том числе дети. Три ребенка потеряли обоих родителей.

Несмотря на многочисленные предупреждения азербайджанской стороны, избрание Арменией в качестве мишени мирного населения, в том числе детей, и гражданской инфраструктуры является грубым нарушением международного гуманитарного права и явным проявлением расистской и ксенофобской политики этого государства. В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1261 (1999) Армения, убивая и раня детей, обстреливая школы и больницы, продолжает совершать тяжелые преступления против детей во время конфликтов.

В сообщении МИД подчеркивается, что дети наше будущее: «Сегодня международное сообщество, не обращая внимания на продолжающиеся десятки лет страдания целого поколения, не обеспечивая верховенство правды и закона, создает почву для продолжения конфликтов, тем самым не выполняя свой общечеловеческий моральный долг для защиты будущих поколений и обеспечения их безопасности, ставит под угрозу будущее всего мира. С этой точки зрения, мы призываем международное сообщество, в частности, соответствующие международные организации открыто реагировать на намеренное избрание Арменией детей и учебных заведений в Азербайджанской Республике в качестве мишени и принимать действенные меры для прекращения безнаказанности, которая длится уже тридцать лет, а также воздерживаться от действий, способствующих совершению Арменией серьезных правонарушений против детей в Азербайджане, то есть политической, финансовой и, в частности, военной поддержки этой страны».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева )