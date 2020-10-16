Успешные операции армии Азербайджана продолжаются (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Наше победоносное шествие под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Азербайджана Президента Ильхама Алиева продолжается, мы добиваемся успеха.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в интервью журналистам в освобожденном от оккупации Джабраильском районе сказал полковник Вооруженных Сил Азербайджана Эльшад Абилов.

Он сообщил, что армия Азербайджана, продолжая развивать успех, в конечном итоге освободит от оккупации все наши земли.

"ВС Армении продолжают нарушать гуманитарный режим прекращения огня, азербайджанские города и села неоднократно подвергаются обстрелам, среди мирных жителей есть убитые. Но армия Азербайджана соблюдает гуманитарный режим прекращения огня, не подвергает обстрелу города и села, гражданское население Армении.

Начиная с 27 сентября в ответ на широкомасштабную провокацию вооруженных сил Армении армия Азербайджана приступила к контрнаступательной операции вдоль всей линии фронта. Уже освобождены несколько населенных пунктов. Успешные операции продолжаются. В нашей армии наблюдается высокий боевой дух и соблюдается дисциплина. Наши солдаты и офицеры готовы пожертвовать своей жизнью ради освобождения от оккупации наших территорий. Об этом знает и армянская сторона. Боевые действия продолжаются, мы развиваем достигнутый успех и это будет продолжаться", - заявил полковник Абилов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)