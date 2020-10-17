Армения преднамеренно обстреляла жилые дома в Гяндже

БАКУ /Trend/ - Ракета была выпущена по разным целям в Гяндже.

Как сообщает корреспондент Trend, в месте, куда упали ракеты, расположены жилые дома и детская поликлиника.

В Гяндже продолжаются поисково-спасательные работы.

В результате нападения Армении на Гянджу 12 человек погибли, более 40 человек получили ранения, нанесен серьезный ущерб многочисленным объектам гражданской инфраструктуры и автотранспорту.