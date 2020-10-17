Возбуждено уголовное дело по факту очередного террора Армении в Гяндже - Генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - В результате ракетного обстрела армянскими вооруженными силами примерно в час ночи 17 октября 2020 года жилых кварталов в центральной части Гянджи, второго по величине города Азербайджана, расположенного вне прифронтовой зоны, скончались 13 человек, свыше 45 человек получили различные ранения, многочисленным объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам нанесен значительный ущерб.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, в связи с вышеуказанными фактами, генеральным прокурором Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 100.2. (Ведение агрессивной войны), 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное преступным сообществом - организацией), 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц), 120.2.12 (умышленное убийство, совершенное по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), 186.3 (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные с причинением особо крупного ущерба) и другим УК Азербайджана.