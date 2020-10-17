Посольство Ирана в Азербайджане жестко осудило ракетные удары по Гяндже

БАКУ /Trend/ - Посольство Ирана в Азербайджане решительно осуждает ракетный обстрел Арменией азербайджанского города Гянджа, в результате которого погибли и получили ранения мирные гражданские лица.

Об этом в субботу сказали Trend в посольстве.

Было отмечено, что согласно нормам международного права, нападение на города и невинных людей является военным преступлением, и должно быть немедленно предотвращено.

В посольстве также разделили горечь семей погибших и пожелали раненым скорейшего выздоровления.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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