Посольство Ирана в Азербайджане жестко осудило ракетные удары по Гяндже
Политика 17 октября 2020 13:04 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Посольство Ирана в Азербайджане решительно осуждает ракетный обстрел Арменией азербайджанского города Гянджа, в результате которого погибли и получили ранения мирные гражданские лица.
Об этом в субботу сказали Trend в посольстве.
Было отмечено, что согласно нормам международного права, нападение на города и невинных людей является военным преступлением, и должно быть немедленно предотвращено.
В посольстве также разделили горечь семей погибших и пожелали раненым скорейшего выздоровления.
(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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