Азербайджан и Армения договорились о временном гуманитарном прекращении огня с 18 октября - МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Армения договорились о временном гуманитарном прекращении огня с 00.00 по местному времени 18 октября, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

Отмечается, что данное решение принято, следуя заявлению президентов Французской Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, представляющих страны - сопредседатели Минской группы ОБСЕ, от 1 октября 2020 года, заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября 2020 года и в соответствии с Московским заявлением от 10 октября 2020 года.