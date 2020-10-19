Придет день, когда официальные лица Армении ответят за обстрел гражданского населения в Гяндже - Мустафа Шентоп (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Придет день, когда официальные лица Армении ответят за обстрел гражданского населения в Гяндже.

Об этом на встрече с журналистами в Баку сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, сообщает в понедельник Trend.

"Обстрел гражданского населения в Гяндже - военное преступление, и придет день, когда официальные лица Армении, совершившие это преступление, будут привлечены к ответственности", - сказал Шентоп.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)