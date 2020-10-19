Спикер узбекского парламента выразил беспокойство по поводу обстрела Арменией Гянджи

БАКУ /Trend/ - Председатель Верховного совета Узбекистана Нурдинжон Исмаилов направил спикеру Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибе Гафаровой письмо.

Как сообщили в понедельник Trend в Милли Меджлисе, в письме Нурдинжон Исмаилов выразил серьезную обеспокоенность Узбекистана, как дружественной страны, по поводу вооруженного конфликта вокруг Нагорного Карабаха и убийства мирных азербайджанцев. Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших в результате артиллерийского обстрела Гянджи, второго по величине города Азербайджана, вооруженными силами Армении.

В письме до сведения Сахибы Гафаровой вновь была доведена принципиальная позиция Узбекистана по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, а также было отмечено, что конфликт должен быть урегулирован на основании известных резолюций Совета безопасности ООН, с условием обеспечения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Председатель узбекского парламента выразил уверенность в том, что связи между двумя странами и народами будут развиваться и в дальнейшем.

(Текст: Турал Гараджаев)