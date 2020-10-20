Освобождение Худаферина вновь показало, насколько дальновидным политиком является Президент Ильхам Алиев - глава парламентского комитета

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Ираном налажены двусторонние отношения на очень высоком уровне. Эти отношения рассчитаны не только на сегодняшний день, но и на будущее.

Об этом в понедельник сказал Trend глава комитета по науке и образованию Милли Меджлиса (парламент) Бахтияр Алиев.

Он сообщил, что освобождение Джабраила и Худаферина от армянской оккупации, строительство там водохранилища и гидроэлектростанции в соответствии с взаимными договоренностями между Ираном и Азербайджаном, в будущем обеспечат нормальную жизнь людей на наших освобожденных землях.

"Все мы хорошо помним апрельские бои 2016 года. Тогда мы были готовы освободить наши земли от оккупации. Однако предлагалось сделать это путем мирных переговоров. Но, к сожалению, Минская группа и Армения в очередной сорвали это. Подписанное в Тегеране четыре года назад - в феврале 2016 года и ратифицированное Милли Меджлисом в июне того же года соглашение открыло путь для строительства гидроузлов и ГЭС "Худаферин" и "Гыз галасы" на реке Араз между Азербайджаном и Ираном. Сегодня мы видим, что все вопросы, которые Президент Азербайджана запланировал много лет назад, решаются шаг за шагом. Азербайджан продолжит тесное сотрудничество с Ираном в этом направлении, и я верю, что скоро в нашем Карабахе начнется новая жизнь", - отметил Бахтияр Алиев.

Он добавил, что освобождение Худаферина вновь показало, насколько дальновидным политиком является Президент Ильхам Алиев

"Соглашение, подписанное четыре года назад, предотвратило незаконную деятельность оккупанта Армении на реке Араз. Если мы посмотрим на проблему с точки зрения сегодняшней реальности, то есть через призму освобождения этих территорий от оккупации, становится ясно, что этим шагом также реализован важный проект, который даст большой импульс социально-экономическому развитию региона в предстоящий период", - подытожил Бахтияр Алиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)