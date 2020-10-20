Госпогранслужбе Азербайджана передан в подарок БТР-70M (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По случаю поднятия государственного флага Азербайджана на Худаферинском мосту и освобождения нескольких населенных пунктов при участии Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, министерство оборонной промышленности страны подарило Госпогранслужбе модифицированный бронетранспортер БТР-70M, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство.

На передней и правой частях боевой машины нанесены надписи «İLHAMLA İRƏLİ!», а на левой части – «XUDAFƏRİN BİZİMDİR!». Отметим, что министерство оборонной промышленности было создано в 2005 году по инициативе Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева для поддержания постоянной высокой боеготовности наших вооруженных сил. (Текст: Кямаля Сеидова.)