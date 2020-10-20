Госпогранслужбе Азербайджана передан в подарок БТР-70M (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - По случаю поднятия государственного флага Азербайджана на Худаферинском мосту и освобождения нескольких населенных пунктов при участии Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, министерство оборонной промышленности страны подарило Госпогранслужбе модифицированный бронетранспортер БТР-70M, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство.
На передней и правой частях боевой машины нанесены надписи «İLHAMLA İRƏLİ!», а на левой части – «XUDAFƏRİN BİZİMDİR!».
Отметим, что министерство оборонной промышленности было создано в 2005 году по инициативе Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева для поддержания постоянной высокой боеготовности наших вооруженных сил.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
Лента новостей
Даже я, старый хиппи, готов пожертвовать собой ради Азербайджана - известный режиссер из Финляндии обратился к армянам и миру
В результате армянского обстрела в непригодное состояние пришел 1941 частный дом - Генпрокуратура Азербайджана
По инициативе депутата Севиль Микаиловой в Худате оказана помощь семьям, чьи дети находятся на военной службе (ФОТО)
Начинается реконструкция дорог, ведущих в освобожденные от армянской оккупации села Суговушан и Талыш
ГЭС "Худафарин" и "Гыз Галасы" позволят Азербайджану производить более 360 млн кВт/ч электроэнергии в год
Присутствие спикера парламента Турции на заседании азербайджанского парламента - еще один пример братства двух стран - Сахиба Гафарова
Ракетный удар по Гяндже ВС Армении военное преступление - Роман Газенко на площадке Baku Network (ВИДЕО)
Новости о смертоносных ударах по Гяндже, Тертеру и Бейлагану привели меня в ужас - баронесса Николсон
Реконструкция двух каналов улучшит водоснабжение посевных площадей Тертерского, Геранбойского, Евлахского и Бардинского районов
Ситуация в связи с COVİD-19 в Азербайджане будет зависеть от соблюдения гражданами рекомендаций - ВОЗ
Освобождение Худаферина вновь показало, насколько дальновидным политиком является Президент Ильхам Алиев - глава парламентского комитета