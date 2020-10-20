Присутствие спикера парламента Турции на заседании азербайджанского парламента - еще один пример братства двух стран - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - Дружба и братство Азербайджана и Турции вечны, непоколебимы.

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, сообщает во вторник Trend.

Она отметила, что мир еще раз стал свидетелем братства Азербайджана и Турции, когда братская страна заявила, что поддерживает Азербайджан в его справедливой борьбе с армянской агрессией: "Присутствие председателя Великого национального собрания Турции Мустафы Шентопа на сегодняшнем заседании - еще один пример братства двух стран".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)