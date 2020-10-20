Глава МИД Азербайджана отправится в Вашингтон

БАКУ /Trend/ - На 23 октября в Вашингтоне запланирована встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с государственным секретарем США Майком Помпео и сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на МИД Азербайджана.