Дипломатического пути решения нагорно-карабахского конфликта нет - Пашинян

БАКУ /Trend/ - Дипломатического пути решения нагорно-карабахского конфликта нет.

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал во время прямого эфира на своей странице в "Facebook", сообщает в среду Trend.

Пашинян отметил, что сейчас и долгое время спустя мирное решение нагорно-карабахского конфликта невозможно: "Говорить о дипломатическом пути решения конфликта уже бессмысленно".

В другом обращении Пашинян призвал мирное население вооружаться и присоединяться к боевым действиям.

Очевидно, что понимая, но не принимая реальность, премьер Армении хочет вновь уклониться от переговорного процесса и привлечь к боям мирное армянское население.

(Текст: Кямаля Сеидова.)