Акты вандализма и варварство Армении - преступление против человечности - Кямран Иманов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации (Роспатент) в Москве 20-21 октября проводится XXIV Международная конференция "Трансформация области интеллектуальной собственности в современных условиях".

Как сообщили в среду Trend в Агентстве по интеллектуальной собственности Азербайджана, председатель Правления Агентства Кямран Иманов, присоединился к пленарной части мероприятия в режиме онлайн, выступив с приветственной речью. Поблагодарив за приглашение принять участие в столь престижном международном форуме, он оценил это как факт в очередной раз подтверждающий тесные дружественные связи между народами России и Азербайджана, стратегическое партнерство, характеризующее государственные отношения между Россией и Азербайджаном.

В своем выступлении Кямран Иманов уделил особое внимание самому важному в данное время для нашего народа вопросу - продолжающейся на протяжении почти 30 лет оккупации Арменией территорий Азербайджана, и новой военной провокации, совершенной против нашей страны.

Глава Агентства довел до сведения участников мероприятия, что вопреки достигнутому усилиями России соглашению о гуманитарном режиме прекращения огня, вооруженные силы Армении продолжили обстреливать густонаселенные территории и гражданскую инфраструктуру Азербайджана. Было отмечено, что ракетный удар по второму по величине городу Азербайджана Гяндже, нанесенный ночью, является военным преступлением.

Было подчеркнуто, что в результате удара, нанесенного Арменией с применением баллистических ракет, скончались 10 человек и ранены 35, в результате очередного обстрела Гянджи были убиты 14 человек, свыше 50 человек получили ранения различной степени тяжести.

"Это террор против гражданского населения, последствия вандализма и варварства, свидетелями которых стали и зарубежные дипломаты, были осуждены генсеком ООН и Евросоюзом. Это преступление против человечности", - сказал Кямран Иманов.

В Агентстве отметили, что в международной конференции принимают участие более 600 делегатов из 26 стран и 59 регионов России. Среди участников есть представители Всемирной организации интеллектуальной собственности, Европейского патентного управления, зарубежных государственных и патентных ведомств, общественных организаций и деловых кругов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)