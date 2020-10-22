Габала и Кюрдамир были обстреляны армянами ракетами системы «Эльбрус» - ANAMA (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Габала и Кюрдамир были обстреляны армянами из ракетной системы «Эльбрус».

Об этом говорится в публикации в Twitter Национального агентства по очистке от мин территорий Азербайджана (ANAMA), сообщает в четверг Trend.

Специальные оперативные группы Агентства изучили факты и установили, что Габала и Кюрдамир были обстреляны баллистическими ракетами 8K14 (Эльбрус/Скуд), говорится в сообщении ANAMA.

(Текст: Кямаля Сеидова)