Благодаря объективности и точности азербайджанских СМИ мир узнает о реалиях Азербайджана - Арзу Нагиев

БАКУ /Trend/ - Война ведется не только в окопах, Азербайджан ведет войну и в информационном пространстве.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Арзу Нагиев.

Он отметил, что азербайджанские СМИ блестяще проводят работу в информационном пространстве. Показателем этого является объективная и точная информация, распространяемая как внутри страны, так и за ее пределами. В частности, одним из важных факторов является проведение телемостов с иностранными СМИ: "Это также отметила в интервью информагентству Trend Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева. Сегодня благодаря объективности и точности азербайджанских СМИ возможно донесение до мира реалий Азербайджана. Как отметила Первый вице-президент Мехрибан Алиева, наша молодежь, наши сограждане разоблачают фейки армянской пропаганды, доводят правду об армянской агрессии до международного сообщества на всех доступных платформах".

Нагиев добавил, что армяне продолжают свои провокации на государственном уровне, распространяя ложную информацию и в социальных сетях, и в СМИ: "Серьезные усилия для предотвращения этого были приложены азербайджанскими СМИ, политическими деятелями, депутатами, нашими журналистами, корреспондентами и всеми, кто работает в СМИ. То, что это также было особо отмечено Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, показывает, что азербайджанское государство на уровне руководства находится в этом вопросе рядом со СМИ и продолжает их поддерживать".