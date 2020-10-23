Армяне совершили провокацию во время санкционированной акции азербайджанской молодежи в Польше (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В польском городе Катовице по инициативе патриотической азербайджанской молодежи перед зданием театра прошла санкционированная акция, осуждающая армянскую агрессию и гянджинский террор. Наряду с нашим соотечественником в акции приняли участие поляки - жители города, которые выступили против армянского террора.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, по завершении акции армяне совершили провокацию против наших соотечественников и применили физическую силу напав на них. Во время возникшего противостояния армяне открыли огонь по азербайджанцам из пневматического оружия.

О провокации было сообщено в полицию, ведется расследование. По нашей информации, задержаны трое из совершивших провокацию против азербайджанцев армян-националистов.

Государственный комитет по работе с диаспорой держит под вниманием инцидент и состояние наших соотечественников. Им будет оказана вся необходимая юридическая и другая помощь.

Комитет еще раз призывает наших соотечественников не поддаваться армянским провокациям во время мирных акций протеста. Их цель - совершать провокации и провоцировать азербайджанцев.