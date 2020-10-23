Стало известно время встречи Помпео с главой МИД Азербайджана

Госсекретарь США Майкл Помпео проведет в пятницу в Вашингтоне отдельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, соответствующая информация содержится в графике, распространенном в четверг вечером американским внешнеполитическим ведомством.

Согласно графику, на 09:30 (17:30 по бакинскому времени) запланированы переговоры Помпео с азербайджанским министром, а на 10:30 (18:30 по бакинскому времени) - с армянским коллегой.

О каких-либо заявлениях для прессы по итогам не сообщается.