Продлен срок ареста экс-главы Управления делами МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа о продлении срока меры пресечения в виде ареста в отношении экс-главы Управления делами МИД, председателя Тендерной комиссии Фархада Моллазаде.

Как передает в пятницу Trend, в ходе процесса под председательством судьи Азера Тагиева, представление было удовлетворено.

Решением судьи, срок ареста Моллазаде был продлен еще на четыре месяца.

Отметим, что по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности в связи с допущенными некоторыми должностными лицами МИД Азербайджана многочисленными противозаконными действиями, наносящими вред охраняемым законом интересам государства с умышленным использованием своих полномочий вразрез со служебными интересами, злоупотреблением служебными полномочиями, хищением и взяточничеством, к уголовной ответственности были привлечены глава Управления делами МИД, председатель Тендерной комиссии Фархад Моллазаде и другие.

В ходе текущего уголовного расследования была получена новая информация о хищении бюджетных средств, выделенных по направлениям деятельности министерства иностранных дел. На основании собранных материалов соответствующим решением назначена комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)