Ракета, выпущенная ВС Армении по Гёранбою упала, но не разорвалась (ФОТО)
БАКУ / Trend/ - ВС Армении систематически обстреливают местное гражданское население Азербайджана, сообщает в субботу Trend.
Примером может служить факт запуска Арменией ракеты 9M528 системы "Смерч" по селу Тапгарагоюнлу Гёранбойского района, которая упала во двор жилого дома.
Trend представляет фотографии ракеты, попавшей, но не разорвавшейся во дворе одного из жилого дома
(Текст: Кямаля Сеидова)
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