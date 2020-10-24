Азербайджанские военнослужащие действуют в рамках норм международного права - Минобороны

БАКУ /Trend/ - После того, как азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, Армения, исчерпав все средства и ресурсы, пытается атаковать нашу страну в информационной среде, сообщает в субботу Trend, со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.

Армения, распространяя не соответствующие действительности информацию, видео и фотографии, пытается сформировать негативное мнение об Азербайджане на международной арене.

Фальшивые видео и фотографии демонстрируют якобы выходящее за рамки норм, установленных международным правом, жестокое обращение азербайджанского солдата с армянскими пленными и трупами.

Заявляем, что в отличие от вооруженных сил Армении, азербайджанская армия обращается с военнопленными, ранеными военнослужащими противника, мирными жителями, а также с трупами, в соответствии с требованиями Женевских конвенций и прилагаемых к ним протоколов, проявляет милосердие.

Поведение азербайджанского солдата основано на идее уважения к человеческой личности и достоинству, и в отличие от армянских военных, наши военнослужащие различают мирных жителей, гражданские и военные объекты в ходе боевых операций.

(Текст: Кямаля Сеидова. )