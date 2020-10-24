Посольство находится в постоянном контакте с родственниками подростка, погибшего в результате ракетного обстрела ВС Армении Гянджи

БАКУ /Trend/ - Посольство России находится в контакте с родственниками подростка, погибшего в результате ракетного обстрела Гянджи ВС Армении, сообщает Trend со ссылкой на официальную страницу МИД России в Твиттер.

"24 октября этого года власти Азербайджана уведомили посольство о том, что в больнице города Гянджа от полученных в результате ракетного обстрела 17 октября текущего года ранений скончался гражданин России Маяков Артур Васильевич, 2007 года рождения. Посольство находится в постоянном контакте с представителями исполнительной власти города Гянджа и родственниками погибшего, оказывает им необходимое содействие", - сообщает МИД РФ.

Отметим, что 13-летний гражданин России был ранен 17 октября в результате ракетного удара Армении по Гяндже и скончался 24 октября.