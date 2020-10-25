Военные атаки Армении на Азербайджан вдоль приграничных районов являются, согласно Уставу ООН, актами агрессии - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Военные нападения с территории Армении в направлении приграничных районов Азербайджана являются, согласно Уставу ООН, актами агрессии.

Об этом, как передает в воскресенье Trend, говорится в заявлении помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева.

«Подвергающиеся обстрелу подразделения азербайджанской армии в направлении Зангиланского, Губадлинского и Лачинского районов армяно-азербайджанской государственной границы и нападения со стороны Армении на территорию Азербайджана являются очередным актом военной агрессии Армении», - говорится в заявлении.

Как отмечается, подобные инциденты являются продолжением агрессивных атак с использованием баллистических ракет и реактивных ракет на Гянджу, Мингечевир, Кюрдамир, Сиязан, Габалу, Хызы и другие города Азербайджана, на мирное население и гражданские объекты.

«Атаки на Азербайджан в Товузском направлении армяно-азербайджанской границы 12 июля этого года также были признаны актом агрессии. Подобные действия, присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана и применение военной силы против Азербайджана еще раз демонстрируют, что Армения ведет войну против Азербайджана», - говорится в заявлении.

Гаджиев отметил, что эти военные авантюры Армении, являясь актами военной агрессии, преследуют провокационную цель расширения географии конфликта.

«Тем самым Армения грубо нарушает свои обязательства перед военно-политической организацией, членом которой она является, которые подразумевают воздержание от применения силы и угрозы применения силы против других стран. Как заявил Верховный главнокомандующий ВС, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, у Азербайджана нет военных целей на территории Армении. Ответственность за действия Азербайджанской Республики, вынужденной принимать меры в порядке самообороны, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, для предотвращения актов агрессии и нападения, полностью ложится на Армению», - сказал он.