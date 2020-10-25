Помощник Президента Азербайджана дал интервью ведущей египетской газете Al Ahram

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев дал интервью ведущей египетской газете Al Ahram.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом Гаджиев написал на своей странице в Twitter.

"Арабский мир тоже должен знать о зверствах Армении против азербайджанского народа. 30 лет оккупации и отказ Армении выполнять требования Совета Безопасности ООН", - пишет он.