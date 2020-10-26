Гуманитарный режим прекращения огня нужен Армении чтобы выиграть время - депутат

Политика 26 октября 2020 12:37 (UTC+04:00)
Гуманитарный режим прекращения огня нужен Армении чтобы выиграть время - депутат

БАКУ /Trend/ - Руководство Армении, вновь оставаясь верным своей вероломной сущности, продолжает нарушать достигнутый при посредничестве США гуманитарный режим прекращения огня.

Об этом в понедельник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

По ее словам, хотя с 08:00 26 октября был объявлен гуманитарный режим прекращения огня, спустя несколько минут подразделения вооруженных сил Армении начали его нарушать.

"Достигнутые и прежде соглашения о гуманитарном режиме прекращении огня были нарушены именно армянской стороной. После соответствующего соглашения, достигнутого в Москве 10 октября, Армения под покровом ночи нанесла удар баллистическими ракетами по мирным гражданам в Гяндже. Очередной гуманитарный режим прекращения огня, достигнутый при посредничестве Франции, продержался всего несколько минут и был нарушен Арменией.

После нового соглашения о гуманитарном режиме прекращения огня армяне словно озверели, они прибегают к провокациям не только на линии фронта в зоне боевых действий, но и на государственной границе между Азербайджаном и Арменией. Так, с утра с территорий Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов Армении подвергаются обстрелу Товузский, Гедабекский и Дашкесанский районы Азербайджана.

Это вновь показывает, что на самом деле гуманитарный режим прекращения огня нужен Армении чтобы выиграть время. Так как Армения, прикрываясь этим режимом, подвергает обстрелу позиции ВС и гражданское население Азербайджана, а также пытается сконцентрировать новые силы и вернуть утерянные позиции.

Всем известно, что за короткое время азербайджанская армия нанесла армянской стороне колоссальный урон. Неся тяжелые потери, криминальное руководство Армении, нарушая гуманитарный режим прекращения огня, пытается добиться хоть каких-то успехов. Но эти попытки обречены на провал. Если Армения и дальше будет продолжать нарушать режим прекращения огня, Азербайджан даст адекватный ответ", - сказала Афет Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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