Информация о том, что Азербайджан использует военную авиацию, не соответствует действительности - Минобороны

БАКУ /Trend/ - Информация, распространенная армянской стороной о том, что Азербайджан использует военную авиацию, не соответствует действительности и является очередной дезинформацией, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны.

В министерстве также отметили, что Азербайджан соблюдает достигнутый гуманитарный режим прекращения огня.

(Текст: Кямаля Сеидова.)