Правительство Франции боится распространения Ислама - парламент Ирана

БАКУ /Trend/ - Действия, которые совершает Франция под предлогом свободы слова, на самом деле являются тиранией в отношении свободы слова.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в заявлении, принятом 240 депутатами иранского парламента.

В заявлении подчеркивается, что никто не стал под предлогом свободы слова демонстрировать неуважение к священным ценностям свыше миллиарда мусульман.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон не озабочен свободой слова. Правительство Франции боится распространения Ислама. Поэтому Макрон вынужден возвращаться к черному, колониальному периоду Франции и реализовывать такого рода преступные деяния.

Давление правительства Франции на мусульман имеет аналогичный характер. Однако президенту Франции Эммануэлю Макрону и окружающим его политикам придется столкнуться с последствиями этой политики.

Народ Ирана вместе с мусульманами мира резко осуждает такие предвзятые заявления президента Франции против Ислама и не допустит того, чтобы неуважение к мусульманскому пророку было делом обыкновенным", - говорится в заявлении.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)