Призыв Гарегина II к войне не вмещается в рамки религии – Роберт Мобили

БАКУ /Trend/ - Призыв каталикоса всех армян Гарегина II к войне с Азербайджаном означает нарушение всех религиозных правил и является шагом, не вмещающимся в рамки церковных законов.

Об этом во вторник сказал Trend глава албано-удинской христианской религиозной общины Роберт Мобили.

Роберт Мобили отметил, что независимо от религии, ни один религиозный деятель не должен призывать людей к войне, это противоречит всем правилам религии: «Одна из заповедей христианской религии гласит - «Не убий». Однако Гарегин II, нарушая основы христианской религии, призывает людей к войне. Религиозные деятели не призывали людей к войне даже во время Первой и Второй мировых войн. При том, что все мировые религии призывают к миру и перемирию, армянская церковь всегда за кровопролитие и террор, и сегодня продолжает играть эту же роль».

Глава общины добавил, что, действуя против религиозных правил, Гарегин II обращается к армянам, нарушая принципы справедливости.

"Азербайджан сегодня на справедливом пути, он освобождает свои оккупированные территории, ведет борьбу за восстановление суверенитета и территориальной целостности страны в рамках международно признанных границ. Армения занимает несправедливую позицию, являясь агрессором и оккупантом. То, что Армения агрессор, отражено и в международных документах. Естественно, это прекрасно знает и сам Гарегин II, однако, грубо нарушая религиозные правила, выступая против справедливости, он призывает людей к несправедливой войне. Считаю, что деятели мировых религий должны серьезно осудить эти подстрекательские и несправедливые призывы каталикоса всех армян Гарегина II",- сказал Роберт Мобили.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)