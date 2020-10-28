Посол Беларуси находится в пострадавшей от армянского террора Гяндже (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович находится в Гяндже, сообщает в среду Trend.

Дипломат посетит территории, где имеются разрушения в результате ракетного обстрела армянами.

Отметим, что начиная с 27 сентября 2020 года, вооруженные силы Армении неоднократно подвергали ракетному обстрелу второй по величине город Азербайджана - Гянджу. В результате этих ракетных ударов погибли 26 гражданских лиц, в том числе малолетние дети, разрушены многоквартирные жилые здания в центральной части Гянджи, причинен серьезный ущерб гражданским объектам.

Согласно последним данным, в целом в результате обстрелов вооруженными силами Армении азербайджанских населенных пунктов погибли 69 гражданских лиц, 322 получили ранения.

Помимо этого, разрушены 415 гражданских объектов, 92 многоэтажных жилых здания и 2338 частных жилых домов.

(Текст: Кямаля Сеидова)